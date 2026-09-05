В Татарстане создадут центр пропаганды безопасности жизнедеятельности

Раис Татарстана Рустам Минниханов и глава МЧС России Александр Куренков подписали соглашение о создании АНО «Центр пропаганды безопасности жизнедеятельности — Центр безопасности Республики Татарстан». Об этом сообщила пресс-служба раиса республики.

Соглашение было подписано на полях XVI Международного салона «Комплексная безопасность – 2026». Подробности проекта пока не раскрываются.

XVI Международный салон «Комплексная безопасность – 2026» проходит с 3 по 5 сентбря в МВЦ «Казань Экспо». На выставке представлены разработки более 230 организаций — от пожарно-спасательного вооружения до робототехнических и беспилотных комплексов.

Анар Зейналов