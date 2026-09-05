Ландшафтный пожар в Оренбургской области ликвидирован

В субботу утром ГУ МЧС по Оренбургской области сообщило, что ландшафтный пожар в Гайском муниципальном округе региона ликвидирован.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Накануне, в пятницу днем, ведомство сообщило о ландшафтных пожарах в восточной части Оренбуржья. Горела сухая трава в Гайском муниципальном округе и в районе улицы Геологической в Орске. Тушение пожаров осложняли сильный ветер и жаркая погода.

Пожар в Орске, распространившийся на 20 гектаров, был ликвидирован через шесть часов, около 19 часов. Ландшафтный пожар в Гайском районе был потушен только в субботу.

Всего, по данным ГУ МЧС региона, за прошедшие сутки в Оренбуржье зарегистрировано 43 пожара: 23 техногенных, 18 ландшафтных пожаров на общей площади более 166 гектаров, а также два лесных пожара на площади 11 гектаров. Пострадавших нет.

Андрей Васильев