Дорогу на Максима Горького перекроют в центре Пензы
В предстоящий понедельник, 7 сентября, в центре Пензы закроют участок дороги. Подробности сообщила пресс-служба городской администрации.
Фото: Мэрия Пензы
Такая необходимость связана с дорожными работами. На протяжении суток нельзя будет проехать по участку ул. Максима Горького от Кирова до Урицкого. Ограничения введут в 7:00.
Еще одну дорогу перекроют во вторник, 8 сентября. В этот день нельзя будет проехать по той же улице от Володарского до Кирова. Власти извинились за временные трудности.