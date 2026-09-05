Дорогу на Максима Горького перекроют в центре Пензы

В предстоящий понедельник, 7 сентября, в центре Пензы закроют участок дороги. Подробности сообщила пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мэрия Пензы Фото: Мэрия Пензы

Такая необходимость связана с дорожными работами. На протяжении суток нельзя будет проехать по участку ул. Максима Горького от Кирова до Урицкого. Ограничения введут в 7:00.

Еще одну дорогу перекроют во вторник, 8 сентября. В этот день нельзя будет проехать по той же улице от Володарского до Кирова. Власти извинились за временные трудности.

Дарья Васенина