ФК «Челябинск» приобрел защитника «Крыльев Советов» Илью Грибакина

Состав футбольного клуба «Челябинск» пополнил 22-летний центральный защитник Илья Грибакин, перешедший из самарских «Крыльев Советов», сообщает пресс-служба челябинского клуба. Контракт рассчитан до конца сезона 2027/28.

Грибакин – воспитанник футбольной школы «Чертаново», успел поиграть за юношескую и молодежную сборные России. Последние три сезона игрок выступал в основном за вторую команду «Крыльев Советов», за основной состав самарского клуба Грибакин играл в матчах Кубка России.

Агент игрока — Павел Андреев. По данным сайта transfermarkt.world, специализирующегося на сборе данных об игроках и оценке их трансферной стоимости, Илья Грибакин стал девятым игроком в системе ФК «Челябинск», агентом которого является господин Андреев.

Перед девятым туром чемпионата Первой лиги России по футболу ФК «Челябинск» набрал 7 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице, находясь недалеко от зоны вылета. По количеству пропущенных мячей (15) команда находится на 16-м месте в лиге. Сегодня в рамках 9-го тура челябинский клуб принимает на своем поле костромской «Спартак».

Дмитрий Моргулес