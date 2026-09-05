В Татарстане к отопительному сезону готовы все соцобъекты и 84% домов
В Татарстане подготовительные работы к отопительному сезону по социальным объектам полностью завершены, паспорта готовности получили 84% многоквартирных домов. Об этом на совещании в Доме правительства республики сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов.
В Татарстане к отопительному сезону готовы 84% домов
Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ
Крайний срок оформления паспортов готовности домов — 15 сентября. Глава республики поручил завершить все ремонтные работы на тепловых сетях и котельных, привести аварийно-ремонтный персонал в полную готовность и обеспечить запасы материально-технических ресурсов и резервного топлива.
Отопительный сезон устанавливается при среднесуточной температуре ниже +8 градусов в течение пяти суток подряд. Прошлый отопительный сезон в Казани начался 29 сентября и завершился 7 мая.