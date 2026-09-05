Еще один город в Пермском крае может получить звание «Город трудовой доблести»

Вчера на заседании Российского организационного комитета «Победа» президент России Владимир Путин рассмотрел инициативу партии «Единая Россия» о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» городу Березники Пермского края. В список претендентов также вошли еще одиннадцать городов страны. Информация о заседании оргкомитета опубликована на сайте Кремля.

Как отметил президент Российской академии наук Геннадий Красников, город Березники – один из основных поставщиков химической продукции для военных нужд, единственный в стране производитель кальцинированной и каустической соды, а также металлического натрия, использовавшегося в нефтяной промышленности для изготовления бензина высшего качества. «Именно здесь, на содовом заводе, была разработана технология зажигательной смеси – того самого «коктейля Молотова», которым уничтожались вражеские танки, самоходные установки, бронемашины и немецкие укрепленные сооружения», - отметил господин Красников.

Если звание будет присвоено указом президента, в Березниках установят памятную стелу с гербом города и текстом указа.

Оргкомитет «Победа» был учрежден в 2000 году. Это совещательный орган, созданный для проведения единой государственной политики в области патриотического воспитания. В состав входят представители администрации, правительства, Совета федерации, Госдумы и федеральных органов исполнительной власти. Председатель — Владимир Путин.

В Пермском крае звание «Город трудовой доблести» с 2020 года имеют город Пермь и с 2021 года город Лысьва.