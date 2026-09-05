«Парма» обыграла ЦСКА в контрольном поединке

Баскетболисты «Бетсити Парма» во втором контрольном матче на выезде обыграли московский ЦСКА. Итог встречи 84:79 (26:20, 26:14, 10:22, 22:23).

В составах команд приняли участие в игре по три легионера, поскольку у пермяков трое американцев пока еще не присоединились клубу.

Самыми результативным у пермяков по ходу встречи стали: Джеремайя Мартин - 23 очка, 7 подборов, 4 передачи; Тайрелл Нельсон - 20 очков, 5 подборов, 2 блок-шота;

Иван Егоров - 15 очков, 4 передачи, 3 подбора.

Напомним, в первой предсезонной игре «Парма» обыграла БК «Челябинск».