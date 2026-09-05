Теплая погода в Прикамье сохранится до середины сентября

Температура воздуха выше нормы в среднем на 4°С сохранится в Пермском крае как минимум до середины сентября, сообщает канал «Опасные природные явления». «Хотя это и не так тепло, как в тот же период сентября 2024 годна, но все же весьма существенное отклонение от нормы», - отмечают синоптики. Теплее всего будет в Южном Зауралье, где 7-8 сентября ожидается до +31°С. В Пермском крае положительная аномалия будет обеспечиваться за счет теплых ночей, уточняют специалисты. В ночное время ожидается температуры от +9 до +16°С.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коршунов / Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов / Коммерсантъ