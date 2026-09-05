Эдмонд Худоян в седьмой раз стал чемпионом России по боксу

30-летний боксер из Златоуста Эдмонд Худоян завоевал золотую медаль на чемпионате России по боксу, проходящем в Саранске. В финальном бою среди боксеров весовой категории до 48 кг Худоян победил Володю Мнацаканяна.

Эта победа стала седьмой для боксера из Златоуста на чемпионатах России — это новый рекорд. Кроме побед на национальном уровне, в активе Худояна — победа на чемпионате Европы в 2024 году, бронза и серебро чемпионатов мира (2023 и 2025 годы), победа на чемпионате мира среди студентов в 2018 году. Недавно Худоян дебютировал на профессиональном ринге, где одержал две победы.

Дмитрий Моргулес