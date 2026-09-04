В центре Саратова федеральные помещения сдавали в аренду без документов

Прокуратура Волжского района Саратова выявила нарушение при использовании федерального имущества в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

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Нежилые помещения общей площадью более 80 кв. м использовались под офис без оформленных документов. По данным «Четвертой власти», речь идет об офисе на ул. Чернышевского, 177/181.

Прокуратура сообщила, что по данному факту возбудили административное дело по ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ. Виновного уже привлекли к ответственности.

Нина Шевченко