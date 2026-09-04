Поезд Саратов – Москва изменит график осенью

Приволжская железная дорога сообщила о корректировке графика движения фирменного поезда № 9/10 сообщением Саратов – Москва. Изменения вводятся с 30 сентября по 25 ноября в связи с плановыми ремонтными работами на участках Московской и Юго-Восточной железных дорог.

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Поезд из Саратова будет отправляться по расписанию в 18:11, однако прибывать в столицу на следующие сутки планируется в 8:41, то есть на 1 час 19 минут позже обычного. В обратном направлении отправление из Москвы останется неизменным — в 19:08, но прибытие в Саратов сдвинется с 1 октября по 25 ноября на 1 час 55 минут и составит 12:10.

В ПривЖД рекомендовали пассажирам заранее ознакомиться с изменениями и следить за актуальным расписанием.

Нина Шевченко