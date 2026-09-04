Копейску будет присвоено звание «Город трудовой доблести»

Президент РАН Геннадий Красиков назвал Копейск в числе 12 городов, которым бюудет присвоено звание «Город трудовой доблести». О присвоении звания объявлено на заседание Российского организационного комитета «Победа», прошедшего под председательством президента России Владимира Путина.

«Это высокая оценка вклада копейчан в Победу. В годы войны жители города трудились в шахтах и на предприятиях, увеличивали объемы производства и обеспечивали фронт всем необходимым. Сегодня наш долг — сохранять память об их подвиге и передавать ее молодым поколениям»,— прокомментировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Копейск стал пятым городом в Челябинской области, которому присвоено звание «Город трудовой доблести». В 2020 году его получили Челябинск и Магнитогорск, в 2022 году — Златоуст, и в 2025 — Миасс.

Дмитрий Моргулес