Чиновник из Нариманова ответит в суде за неотремонтированную детскую площадку

Наримановский районный суд рассмотрит дело о сотрудника муниципального учреждения, которого обвиняют в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Астраханской области. Поданным сайта суда, фигурантом по делу, которое поступило 31 августа, проходит Кирилл Фирсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Астраханской области Фото: Прокуратура Астраханской области

По версии следствия, муниципальный служащий длительное время не проводил техническое обслуживание уличного игрового комплекса и не реагировал на его износ. Из-за отсутствия ремонта конструкция стала опасной. В результате провала элементов игровой площадки пострадали трое детей.

После инцидента чиновник выплатил пострадавшим семьям компенсацию морального вреда в полном объеме. Однако это не освободило его от уголовной ответственности.

Нина Шевченко