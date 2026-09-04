У сладкого горький конец

Бывший руководитель банкротящегося ЗАО «Самарский кондитер» Тамара Лапухова объязана покрыть убытки компании в размере 680 млн руб. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Самарской области. Убытки обусловлены отсутствием имущества, которое числилось на балансе «Самарского кондитера», однако фактически отсутствовало и не передано в процедуре банкротства. В конце августа бывшему владельцу компании Владиславу Коновалову в кассационной инстанции не удалось добиться пересмотра решения апелляционного суда о привлечении его к субсидиарной ответственности после завершения расчетов с кредиторами в рамках конкурсного производства. По словам юристов, взысканные средства должны поступить в конкурсную массу «Самарского кондитера», но практический результат зависит от того, располагает ли экс-руководитель активами, на которые реально можно обратить взыскание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

С заявлением о привлечении экс-руководитель ЗАО «Самарский кондитер» Тамары Лапуховой к ответственности по долгам компании обратился конкурсный управляющий должника Сергей Нигоев, который не обнаружил имущества, числящегося на балансе должника. Арбитражный суд признал наличие оснований для взыскания с Тамары Лапуховой 680 млн руб.

Общая сумма требований кредиторов бывшего крупного производителя шоколадных конфет превышает 696 млн руб., из которых 565 млн руб. — долг перед ФНС, инициировавшей процедуру банкротства компании в сентябре 2024 года. На заседаниях суда представитель «Самарского кондитера» заявлял о цели заключить мировое соглашение с кредитором, однако представитель налоговой службы пояснил, что у должника отсутствует достаточное имущество, поэтому заключение мирового соглашения «нецелесообразно». Судя по представленным должником отчетам, имущество оценивалось на сумму около 60 млн руб.

ЗАО «Самарский кондитер» зарегистрировано в 2000 году в Самаре. По данным «СПАРК-Интерфакс», учредителями были Владислав Коновалов, Светлана Коновалова и Александр Калинкин. В 2022 году собственником компании стала Тамара Лапухова, до этого 100% доли уставного капитала организации принадлежали Владиславу Коновалову. «Самарский кондитер» позиционировался как один из крупнейших производителей конфет в России. Производственная площадка располагалась в проезде Мальцева, 7 в Самаре. Ежегодная выручка общества достигала 1,2 млрд руб. Компании принадлежат такие товарные знаки конфет, как «Волжские зори», «Куйбышевские», «Коробейник», «Вечеринка», «Жемчужная корона», «Самарская птичка», «Рио Рио», «Ореховый каприз», «Грильяжная сказка» и т. д.

При проверке налоговой службой деятельности компании за 2017-2018 гг. были обнаружены притворные сделки по поставке сырья контрагентами ООО «Дом продуктов», ООО «Долина» и ООО «ПродуктМаркет» «с целью получения незаконной налоговой экономии в виде неуплаты НДС путем завышения налоговых вычетов и неуплаты налога на прибыль организаций вследствие завышения расходов». «Самарскому кондитеру» доначислили обязательные платежи в размере 177 млн руб. Итоги проверки легли в основу уголовного дела против владельца и генерального директора организации Владислава Коновалова. Ему инкриминировали ч. 1 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в крупном размере». Как выяснили следователи, предприниматель в период совершения преступления вносил крупные суммы на личный счет, которые не соответствовали его доходам. Бизнесмен признал вину и возместил ущерб, в июле 2021 года уголовное дело прекратили, а его освободили от уголовного преследования. В феврале 2024 года суд признал Владислава Коновалось банкротом с последующей реализацией имущества должника. Иск о несостоятельности предпринимателя подал ВТБ из-за долга в размере 49 млн руб. В прошлом месяце Арбитражный суд Поволжского округа оставил без изменения постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда о привлечении бывшего владельца ЗАО «Самарский кондитер» Владислава Коновалова к субсидиарной ответственности.

По словам генерального директора юридической компании Enterprise Legal Solutions Анны Барабаш, вопрос о том, с кого в первую очередь взыскивать долги, не сводится к выбору между бывшим руководителем и владельцем компании. «Речь идет о разных основаниях ответственности и, вероятно, о разных процедурах исполнения. Но на данном этапе наиболее определенным выглядит требование к бывшему руководителю компании Тамаре Лапуховой. После вступления решения в силу конкурсный управляющий сможет предъявить исполнительный лист к Лапуховой. Взысканные средства должны поступить в конкурсную массу «Самарского кондитера». Практический результат, впрочем, будет зависеть от того, а располагает ли она активами, на которые реально можно обратить взыскание. Ответственность бывшего владельца Владислава Коновалова имеет другую природу, субсидиарную. Ее смысл состоит в покрытии той части долгов банкрота, которая останется непогашенной после реализации имущества самого общества и взыскания средств с иных ответственных лиц. Поэтому взыскания с Лапуховой, если их в принципе удастся получить, могут пополнить конкурсную массу, соответственно, потенциальный объем взыскания с Коновалова сократится. Личное банкротство Коновалова осложняет, но не отменяет взыскание», — говорит Анна Барабаш.

Сабрина Самедова