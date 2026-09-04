В Перми суд арестовал предполагаемых организаторов экстремистского сообщества

В Прикамье силовики задержали четырех местных жителей по обвинению в совершении преступлений общеуголовной и экстремистской направленности. Об этом сообщают СУ СКР и УФСБ по Пермскому краю. В зависимости от роли каждого им инкриминируется создание экстремистского сообщества, участие в нем, а также вооруженное хулиганство в группе лиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СК России Фото: СК России

По версии следствия, сообщество создал несовершеннолетний местный житель в августе прошлого года, его участники совершили как минимум пять нападений на граждан, которым были причинены побои и травмы. Преступление выявлено оперативными сотрудниками региональных УФСБ и центра по противодействию экстремизму ГУ МВД. Фигуранты были задержаны при силовой поддержке Росгвардии.

«По местам жительства подозреваемых проведены обыски. Изъяты интересующие следствие предметы, в том числе экстремистская атрибутика, одежда, ножи, телескопическая дубинка, страйкбольное оружие, компьютеры и средства связи», - сообщают силовики. Суд избрал всем меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как уточняет портал Properm.ru, фигуранты организовали телеграм-канал «Безумная команда», в котором призывали к насилию и пропагандировали ненависть. Один совершеннолетних арестованных — Ефим Нельзин, которого суд отправил в СИЗО до 1 ноября.