Черноземье 04.09.2026, 18:00 Официальные курсы валют ЦБ на 5–6 сентября Австралийский доллар 62,4283 Английский фунт 117,0465 Белорусский рубль 28,1552 Гонконгский доллар* 11,0420 Дирхам ОАЭ 23,5768 Доллар США 86,5857 Евро 100,5693 Индийская рупия** 91,6334 Казахстанский тенге** 18,9939 Канадский доллар 62,7933 Китайский юань 12,8849 СДР 118,6770 Сингапурский доллар 68,3176 Турецкая лира* 17,9388 Украинская гривна* 19,4306 Шведская крона* 90,4034 Швейцарский франк 107,0678 Японская иена** 55,5037 *За 10. **За 100.