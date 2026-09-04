Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 5–6 сентября

Австралийский доллар 62,4283
Английский фунт 117,0465
Белорусский рубль 28,1552
Гонконгский доллар* 11,0420
Дирхам ОАЭ 23,5768
Доллар США 86,5857
Евро 100,5693
Индийская рупия** 91,6334
Казахстанский тенге** 18,9939
Канадский доллар 62,7933
Китайский юань 12,8849
СДР 118,6770
Сингапурский доллар 68,3176
Турецкая лира* 17,9388
Украинская гривна* 19,4306
Шведская крона* 90,4034
Швейцарский франк 107,0678
Японская иена** 55,5037

*За 10. **За 100.