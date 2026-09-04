В Татарстане установят порядок поиска и захоронения останков жертв геноцида

В Татарстане планируют установить порядок проведения поисковых работ и перезахоронения останков жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Соответствующий проект приказа подготовило Министерство культуры Татарстана.

Самовольное вскрытие захоронений запрещается. Поисковые объединения должны уведомлять Минкультуры Татарстана о начале поисковых работ, а при обнаружении останков — МВД, Следственный комитет и местную администрацию.

Решение о захоронении непогребенных останков будет принимать Кабинет министров Татарстана. Для каждого захоронения предусмотрена паспортизация.

При обнаружении останков на частной земле предлагается вводить запрет на строительство и земляные работы сроком до трех месяцев с возможностью продления.

Координацию работ предлагается возложить на ГБУ РТ «Редакция „Книга Памяти“». Оно будет вести реестр захоронений, хранить их паспорта, акты и фотографии, участвовать в составлении поименных списков жертв и установлении имен жертв.

Анна Кайдалова