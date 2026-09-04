Более 500 тыс. зрителей посетили фестиваль «Столица закатов» в 2026 году

Музыкальный фестиваль «Столица закатов», который каждое лето проходит в Нижнем Новгороде, в этом году посетили 525 тыс. человек, сообщает АНО «Центр 800». По сравнению с прошлым годом посещаемость выросла на 7%: в 2025 году в мероприятиях фестиваля приняли участие 490 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АНО «Центр 800» Фото: АНО «Центр 800»

С 29 мая по 31 августа в рамках фестиваля состоялось около 150 концертов, музыкальных программ и других мероприятий. Основной музыкальной площадкой стала «Ракушка» в Александровском саду: концерты здесь посетили 32 тыс. человек. На сцене выступили Дора, Markul, Dan Barnett, Beautiful Boys и ЛСП.

Аудитория концертов классической музыки в рамках проекта «Музыка над Волгой» превысила 8,5 тыс. человек, «Соло на закате» — около 83 тыс. человек. Мероприятия программы «Искра» в сквере Свердлова (детская барахолка, арт-пикник, научный уикенд) посетили 15 тыс. человек.

Участниками фестиваля «Гастрономическая Рождественская», который проходил каждую субботу, стали около 380 тыс. человек.

Впервые частью городского фестиваля стало спортивное событие: матч девятого тура Лиги PARI между ФК «Нижний Новгород» и ульяновской «Волгой» на «Совкомбанк Арене» посетили более 9 тыс. человек.

Людмила Аристова