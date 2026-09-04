В Татарстане полицейские открыли огонь по пытавшемуся скрыться водителю

В Татарстане сотрудники Госавтоинспекции применили огнестрельное оружие, чтобы остановить водителя автомобиля, пытавшегося скрыться от полиции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, инспекторы заметили автомобиль на одной из дорог республики. Водитель резко изменил направление движения и попытался уйти от преследования. Несмотря на требования остановиться, он увеличил скорость и продолжил опасно маневрировать. Полицейские пробили колеса его автомобиля.

После остановки мужчина оказал сопротивление и травмировал одного из сотрудников.

В отношении водителя составили несколько административных протоколов и возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ. Автомобиль отправили на спецстоянку.

Анна Кайдалова