В Прикамье получат помощь 70 бизнесменов, чьи товары пострадали от БПЛА

По данным на 1 сентября 2026 года в центр «Мой бизнес» обратились 70 предпринимателей, чьи товары оказались повреждены после атак на базы маркетплейсов. Эти бизнесмены запрашивали льготное финансирование, в частности, микрозаем «Поддержка», который специально разработала и запустила Микрофинансовая компания (МФК) Пермского края. Такие данные были озвучены на прошедшем оперативном штабе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства. Фото: пресс-служба краевого правительства.

Консультации по условиям микрозайма уже получили 47 предпринимателей. Основная часть заявок поступает от производственных компаний. На сегодняшний день на рассмотрении в МФК заявки предпринимателей на общую сумму более 33 млн руб. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил оперативно принять решения по всем заявкам.

По решению регионального оперштаба, лимит микрозайма для производственной компании составляет 5 млн руб. со ставкой от 1% годовых. Для торговых компаний максимальная сумма составит 1 млн руб. со ставкой от 10,5% годовых. В обеспечение указанных микрозаймов может быть предоставлено поручительство региональной гарантийной организации (Корпорации развития МСП ПК) по ставке 0,25 % годовых. Оформить льготные микрозаймы можно сразу с кредитными каникулами — полное приостановление обязательств на первые 6 месяцев, следующие 6 месяцев — отсрочка по оплате основного долга, оплата только процентов. Заявку на получение микрозайма можно подать в режиме онлайн через специальный сервис на Цифровой платформе МСП.РФ. Для предпринимателей с действующими обязательствами перед МФК также доступны кредитные каникулы либо реструктуризация задолженности. На данный момент за реструктуризацией обратилась одна компания.

«Мы оперативно запустили льготный микрозаем «Поддержка» и выстроили четкую систему работы с заявками, — рассказала гендиректор МФК Ольга Травникова. — Все обращения предпринимателей, которые поступают в центр «Мой бизнес» и касаются финансовой помощи, сразу передаются к нам. Мы видим реальные запросы, обрабатываем их и работаем с каждым предпринимателем индивидуально».