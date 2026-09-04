В Самарской области с правобережья и островов за два месяца вывезли более 80 тонн отходов

С правобережья и островов за июль и август вывезли более 80 тонн отходов. Период вывоза мусора продлен до ноября (окончание навигации). Об этом сообщает глава Самары Иван Носков в своем канале в MAX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

«Выстроили вместе с регоператором АО «Экология» систему вывоза мусора с правобережья и островов — совместно с предпринимателями определили удобные точки складирования отходов на островах, установили 20 сборно-разборных площадок, 8 дополнительных контейнеров для сбора мусора», — отметил Иван Носков.

По словам главы Самары, продолжается работа по заключению договоров между предпринимателями и регоператором. На сегодняшний день их 30, еще несколько «на подходе».

Руфия Кутляева