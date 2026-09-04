«Т Плюс» провела встречу со студентами теплоэнергетического факультета СамГТУ

«Т Плюс» провела встречу руководства Самарского филиала с первокурсниками теплоэнергетического факультета Самарского государственного технического университета. Это мероприятие — важная часть профориентационной работы компании. Ежегодно энергетики проводят лекции, на которых рассказывают об отрасли и отвечают на вопросы молодёжи.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба ПАО «Т Плюс» Фото: Пресс-служба ПАО «Т Плюс» Фото: Пресс-служба ПАО «Т Плюс» Марат Феткуллов, директор Самарского филиала «Т Плюс» Фото: Пресс-служба ПАО «Т Плюс» Следующая фотография 1 / 4 Фото: Пресс-служба ПАО «Т Плюс» Фото: Пресс-служба ПАО «Т Плюс» Фото: Пресс-служба ПАО «Т Плюс» Марат Феткуллов, директор Самарского филиала «Т Плюс» Фото: Пресс-служба ПАО «Т Плюс»

«Мы выстраиваем долгосрочное партнёрство с СамГТУ и считаем личные встречи со студентами одним из самых действенных инструментов профориентации. Наша задача – не просто рассказать о профессии, а показать её реальную ценность и дать ребятам понятный маршрут от студенческой скамьи до ответственного участка на производстве. Именно поэтому мы ежегодно открываем учебный год такими лекциями и диалогами. Это помогает будущим энергетикам увидеть отрасль изнутри и сделать осознанный выбор профессии», — отметил директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.

Директор филиала познакомил ребят с особенностями работы региональной энергосистемы и преимуществами централизованного теплоснабжения. Первокурсники активно включились в диалог. Будущих специалистов интересовали инвестиционные проекты «Т Плюс» в Самарской области: ребята спрашивали о крупнейших из них и о том, как студенты могут принять участие в их реализации.

Не менее важным для студентов оказались вопросы прохождения практики на производственных предприятиях Группы. Отдельное внимание было уделено карьерным возможностям «Т Плюс». Директор филиала подчеркнул, что в компании действуют программы адаптации и наставничества, которые позволяют сократить путь от специалиста до руководителя. При системном подходе первые значимые профессиональные результаты можно получить уже в первые 2–3 года работы.

Серия встреч студентов с представителями «Т Плюс» будет продолжена в течение учебного года: в планах — лекции, экскурсии на производственные объекты и разбор практических кейсов. Это позволит студентам глубже погрузиться в специфику работы энергетической компании и сформировать востребованные профессиональные компетенции ещё до выпуска.