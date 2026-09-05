Первый рейс судна «Восход-50» из Перми состоится 11 сентября

Первый рейс судна на подводных крыльях «Восход» по маршруту Пермь — Саратов запланирован на 11 сентября, сообщает минтранс Пермского края. Теплоход стартует от речного вокзала в 11 часов и сделает по пути три остановке в Краснокамске, Усть-Качке и Чайковском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Дмитрия Махонина Фото: соцсети Дмитрия Махонина

Как отмечает минтранс, в эту навигацию запланировано три рейсооборота. Перевозчиком маршрута выступит Пермское речное пароходство (ПРП).

«Восход-50» рассчитан на 71 пассажира. На судне оборудованы основной и носовой пассажирские салоны. Судно было восстановлено в Ленинградской области и в июне прибыло в Пермь.

Напомним, краевые власти занимаются восстановлением речных перевозок в регионе. В декабре прошлого года было зарегистрировано АО «Пермское речное пароходство». ПРП будет курировать в регионе перевозки пассажиров водным транспортом. Помимо работы маршрутов предприятие займется обслуживанием и содержанием в Прикамье причальной инфраструктуры. В собственность ПРП передадут и краевой флот. Помимо теплохода «Восход» в него войдут катер «Колва», а также два «Метеора»