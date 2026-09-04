Житель Дзержинска украл 5 млн рублей у матери погибшего военного ради ставок

Полиция задержала жителя Дзержинска по обвинению в краже 5 млн руб. у матери бойца, погибшего на СВО. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По фабуле дела, неоднократно судимый фигурант проживал с дочерью потерпевшей в ее квартире и знал, где она хранила часть выплаты за гибель сына. Он страдал игровой зависимостью и решил отыграться в онлайн-казино за счет сбережений пенсионерки. Для этого он приобрел «билеты банка приколов» номиналом 5 тыс. руб. и две недели подменял ими настоящие деньги, которые тратил на ставки.

Однако потерпевшая решила проверить сбережения, обнаружила подмену и обратилась в полицию. Обвиняемый арестован, ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

Владимир Зубарев