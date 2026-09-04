Временно запрещена работа увельского предприятия из-за хранения отходов в цехе

Увельский районный суд запретил деятельность ООО «Гемма», которое уличили в повторном хранении трупов животных в производственных помещениях, до устранения нарушений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Проверку на предприятии провела Магнитогорская природоохранная прокуратура совместно со специалистами Росприроднадзора, Ростехнадзора и Роспотребнадзора после жалоб жителей Южноуральска и поселка Увельский на неприятный запах. Выяснилось, что производитель муки и гранул из мяса хранит биологические отходы в помещении без холодильников и морозильных камер. Бытовой и строительный мусор складывали на площадке без твердого покрытия, навеса и ливневой канализации. Кроме того, сети газопотребления и цеха утилизации не зарегистрированы в госреестре опасных объектов и эксплуатируются без специальной лицензии. Прокуратура обратилась в суд, прося временно запретить деятельность организации. До устранения нарушений «Гемма» не сможет продолжать работу.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, недавно Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора признало виновным ООО «Гемма» (Увельский округ) в повторном нарушении ветеринарно-санитарных правил (ч. 1.1 ст. 10.6 КоАП РФ). Предприятие оштрафовали на 50 тыс. руб.

Виталина Ярховска