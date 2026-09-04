Самарский областной суд оставил под стражей жителя Чеченской Республики, обвиняемого в разбое

Самарский областной суд не нашел оснований для изменения меры пресечения в отношении жителя Чеченской Республики и оставил постановление суда первой инстанции о заключении обвиняемого под стражу на 1 месяц 27 дней, то есть по 2 октября, без изменений. Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Жителю Чеченской Республики инкриминируется совершение преступления по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Он также подозревается в совершении преступления по п.п. «а, г» ч. 2 ст.163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

По версии следствия, фигурант уголовного дела совместно с другим человеком совершил разбойное нападение на водителя автомобиля такси. Они, «угрожая применением насилия и используя пистолет и трость в качестве оружия, открыто похитили у него 200 тыс. руб.». Также обвиняемый вместе с неустановленными лицами угрожал и требовал у владельца гостиницы 400 тыс. руб. «за якобы существующий долг перед их знакомым». Потерпевший передал сумму, ему был причинен ущерб в крупном размере.

Защитник обвиняемого в апелляционном порядке просил постановление суда отменить и избрать в отношении обвиняемого более мягкую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Руфия Кутляева