Россия на протяжении четырех лет остается крупнейшим экспортером нефти в КНР, ежегодный объем поставок превышает 100 млн тонн, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. По его словам, за первые семь месяцев 2026 года было поставлено 67 млн тонн нефти, доля наших поставок в китайском импорте достигла рекордных 23%. При этом, как отметил Сечин, российская нефть оказывается экономически эффективнее ближневосточных альтернатив. Совокупный эффект для Китая с 2022 года оценивается в $27 млрд. Глава «Роснефти» напомнил, что в 2024 году Россия стала также крупнейшим поставщиком газа в Китай.

ПСБ оказывает финансовую и просветительскую поддержку проектам из сферы народных художественных промыслов, современного искусства, способствует продвижению региональных брендов и культурных инициатив. Об этом заявила старший вице-президент ПСБ Вера Подгузова. По ее словам, масштабная экспозиция павильона «Душа России» на ВЭФ демонстрирует симбиоз культурного наследия нашей страны и будущего развития отечественных креативных индустрий. Сегодня павильон посетил зампред правительства Александр Новак.

Компанию «Эстонская почта» собираются продать с открытого аукциона. Она работает под брендом Omniva, ее оборот составляет €155 млн. Компания является одним из крупнейших логистических концернов Прибалтики. Власти Эстонии обещают, что почтовые услуги, предусмотренные законом, включая доставку писем и газет на дом, будут по-прежнему гарантированы независимо от формы собственности компании.