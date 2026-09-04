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В Татарстане за полгода выявили 25 нелегальных кредиторов

В Татарстане в январе–июне Банк России выявил 25 субъектов с признаками нелегального кредитования. Еще пять организаций имели признаки незаконного привлечения инвестиций, одна — финансовой пирамиды, сообщила пресс-служба Банка России.

В Татарстане за полгода выявили 25 нелегальных кредиторов

В Татарстане за полгода выявили 25 нелегальных кредиторов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Татарстане за полгода выявили 25 нелегальных кредиторов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Информацию о них направили в правоохранительные органы.

В основном нелегальные кредиторы выдавали займы под залог недвижимости или предоставляли краткосрочные займы под видом комиссионной торговли.

Анна Кайдалова