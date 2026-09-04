В Татарстане за полгода выявили 25 нелегальных кредиторов
В Татарстане в январе–июне Банк России выявил 25 субъектов с признаками нелегального кредитования. Еще пять организаций имели признаки незаконного привлечения инвестиций, одна — финансовой пирамиды, сообщила пресс-служба Банка России.
В Татарстане за полгода выявили 25 нелегальных кредиторов
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Информацию о них направили в правоохранительные органы.
В основном нелегальные кредиторы выдавали займы под залог недвижимости или предоставляли краткосрочные займы под видом комиссионной торговли.