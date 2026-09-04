Крупнейший пермский дорожный подрядчик сменил руководство

Как стало известно «Ъ-Прикамье», в АО «Уралмостострой» произошла смена руководства. Вместо Василия Чекурова, возглавившего предприятие летом прошлого года, пост директора общества занял замначальника филиала АО «Уралмостострой» — «Мостоотряд №123» Александр Кунгуров. Председателем совета директоров вместо Павла Рабухина стал директор филиала АО «Уралмостострой» «Мостоотряд №123» Юрий Истягин. Господин Рабухин занимал этот пост с 2014 года. Таким образом, все руководящие посты в обществе вместо уфимцев заняли пермяки. Пока изменения в ЕГРЮЛ и на сайте общества не отражены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

АО «Уралмостострой» — крупнейший дорожный подрядчик в регионе. До весны 2025 года общество было зарегистрировано в Уфе, затем сменило «прописку» на Пермь. Чистая прибыль компании по итогам 2025 года составила 236 млн руб. Общество работает в Прикамье, Башкирии, Свердловской и Челябинской областях.