Главе СКР доложат о ситуации с дорогами в башкирской деревне

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя управления СКР по Башкирии Булату Азизову доложить по уголовному делу о ненадлежащей дорожной инфраструктуре в деревне Яр-Бишкадак Ишимбайского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В комментариях в аккаунте приемной председателя СКР во «ВКонтакте» жители деревни пожаловались на некачественную дорожную инфраструктуру: грунтовые дороги размывает во время дождя.

Майя Иванова