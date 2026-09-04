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Главе СКР доложат о ситуации с дорогами в башкирской деревне

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя управления СКР по Башкирии Булату Азизову доложить по уголовному делу о ненадлежащей дорожной инфраструктуре в деревне Яр-Бишкадак Ишимбайского района.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В комментариях в аккаунте приемной председателя СКР во «ВКонтакте» жители деревни пожаловались на некачественную дорожную инфраструктуру: грунтовые дороги размывает во время дождя.

Майя Иванова