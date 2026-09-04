Главе СКР доложат о ситуации с дорогами в башкирской деревне
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя управления СКР по Башкирии Булату Азизову доложить по уголовному делу о ненадлежащей дорожной инфраструктуре в деревне Яр-Бишкадак Ишимбайского района.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ
В комментариях в аккаунте приемной председателя СКР во «ВКонтакте» жители деревни пожаловались на некачественную дорожную инфраструктуру: грунтовые дороги размывает во время дождя.