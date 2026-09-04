Башкирия заняла второе место в ПФО по выращиванию грибов

Сельскохозяйственные предприятия Башкирии в 2025 году вырастили 784 тонны грибов, сообщает пресс-служба Россельхозбанка. По этому показателю республика находится на втором месте в ПФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Лидером по объему производства стала Пензенская область, где собрано около 6 тыс. тонн продукции, или две трети всего урожая округа. Показатели региона за год увеличились почти на 45%.

В первую пятерку также вошли Удмуртия (396 тонн), Оренбургская область (77 тонн) и Чувашия (около 77 тонн).

Всего в 2025 году в ПФО вырастили более 9 тыс. тонн грибов.

Олег Вахитов