Инвестиции компаний Прикамья в основной капитал снизились по сравнению с прошлым годом на 12%

В январе-июне 2026 года инвестиции предприятий Пермского края в основной капитал составили 228,7 млрд руб. Это на 12% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводит Пермьстат.

Инвестиции в нефинансовые активы составили 185,6 млрд руб., из них на инвестиции в основной капитал пришлось 99,5%.

Общий объем инвестиций в основной капитал за январь-июнь 2026 года составил 184,6 млрд рублей или 85,7% к уровню аналогичного периода 2025 года (в сопоставимых ценах).