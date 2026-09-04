Футбольные клубы «Акрон» и «Оренбург» оштрафованы за неподобающее поведение

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал футбольные клубы «Акрон» и «Оренбург». Каждый из них должен будет выплатить по 100 тыс. рублей. Об этом сообщает КДК РФС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Минеев / Коммерсантъ Фото: Александр Минеев / Коммерсантъ

Поводом для применения штрафных санкций стало неподобающее поведение команд. В частности, пять футболистов (Лончар, Бабкин, Ненахов, Морозов, Руденко) и два официальных лица «Акрона» получили предупреждения на матче 3-го тура Пути РПЛ Кубка России по футболу. Игра прошла 1 сентября на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0. Но в серии пенальти победил «Акрон».

Футбольному клубу «Оренбург» назначен штраф за предупреждение восьми футболистам и одному официальному лицу клуба. В среду, 2 сентября, в рамках матча третьего тура пути РПЛ группы «А» игроки приняли у себя дома, на стадионе «Газовик», казанский «Рубин». Встреча завершилась с ничейным счетом (1:1).

Георгий Портнов