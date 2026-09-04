Убытки в первом полугодии получили треть нижегородских предприятий

Убыточными по итогам первого полугодия Нижегородстат посчитал 32,4% предприятий без учета субъектов малого предпринимательства, банков, страховых компаний и госучреждений. В январе—июне 2025 года доля убыточных компаний оценивалась в 27%, следует из данных статистики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Доля прибыльных организаций сократилась с 73% до 67,5% соответственно. Прибыль увеличилась на 2,1% — до 201,1 млрд руб., при этом убытки сократились на 67,7% и превысили 42,3 млрд руб., говорится в материалах Нижегородстата.

Сальдированный финансовый результат организаций — прибыль минус убыток — в первом полугодии составил 158 млрд руб.

Владимир Зубарев