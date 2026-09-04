В Челябинске завели дело после гибели работника на ЧМК

СУ СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ (ч. 2 ст. 216 УК РФ) после гибели работника на производстве. По информации источника „Ъ-Южный Урал“, речь идет о Челябинском металлургическом комбинате.

По предварительным данным, в ночь на 2 сентября во время разгрузки и перемещения крупногабаритного груза на комбинате трос крана оборвался. Крюком придавило 23-летнего рабочего. Он погиб на месте от полученных травм. Следователи установят причины происшествия, дадут правовую оценку исполнению требований трудового законодательства, а также действиям или бездействию ответственных лиц.

На момент публикации материала ответ от пресс-службы ЧМК по поводу ЧП не пришел.

Виталина Ярховска