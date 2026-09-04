Водонапорную башню XIX века в Волгограде продают за 5,5 млн рублей

В Волгограде за 5,5 млн руб. выставили на продажу водонапорную башню 1890 года постройки. Объект является культурным наследием, указано на сайте объявлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Волгограде продают старинную водонапорную башню

Фото: Волгоградское РО ВООПИИК В Волгограде продают старинную водонапорную башню

Фото: Волгоградское РО ВООПИИК

Водонапорная башня расположена на улице Клубной,1 в Ворошиловском районе. По словам продавца — ОАО «РЖД» — на прилегающей территории есть парковочные места и удобный подъезд с улицы Милиционера Буханцева. Сам объект имеет три уровня, а высота составляет 11,7 м.

В объявлении также указано, что в башне отсутствуют инженерные коммуникации, а само строение требует ремонта. Общая площадь башни — 32,4 кв. м, а земельного участка под ней — 124 кв. м. Земля находится в собственности городских властей. Объект продается посредством аукциона.

Волгоградский краевед Роман Шкода отмечает, что раньше задачей водонапорной башни было снабжение водой паровозов на Тихорецком вокзале (сейчас это станция Волгоград-2). В конце 1970-х годов резервуар для воды находился в критическом состоянии, поэтому его разобрали и построили крышу. «Мне довольно сложно представить, что можно там сделать. Пространство достаточно специфичное, круглое, узкое. К тому же эта башня является объектом культурного наследия», — рассказал краевед изданию V1.

По данным Волгоградского РО ВООПИИК, башня находится в аварийном состоянии, построена в 1910 году и является памятником архитектуры и градостроительства регионального значения. Предмет охраны был утвержден 06.10.2023 г. приказом № 466.

Марина Окорокова