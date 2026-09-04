В Уфе платные парковки принесли в бюджет более 100 млн рублей

Благодаря платным парковкам в Уфе в бюджет города поступило более 100 млн руб., сообщает пресс-служба мэрии. Из них 75,9 млн руб. водители заплатили за парковку, а 25,3 млн руб. — штрафы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ

Платное парковочное пространство в городе развивается с июня 2025 года. На первом этапе создали 1,19 тыс. парковочных мест в историческом центре города. С 15 мая зону парковочного пространства расширили до 3,39 тыс. мест, в том числе 350 — для парковки автомобилей инвалидов.

В мэрии заявили, что благодаря платным парковкам город направляет дополнительные средства, поступившие в бюджет, на строительство и ремонт дорог, обеспечение безопасности дорожного движения и развитие транспортной инфраструктуры.

Майя Иванова