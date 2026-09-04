В Татарстане открыли новый учебный комплекс МЧС

В селе Столбище Лаишевского района Татарстана открыли учебно-тренировочный комплекс подготовки пожарных и спасателей. Об этом сообщила пресс-служба раиса Татарстана Рустама Минниханова.

По словам главы МЧС России Александра Куренкова, комплекс стал первым в России объектом такого масштаба. На его территории работают специализированные площадки для подготовки к различным видам аварийно-спасательных работ. Спасатели смогут отрабатывать тушение пожаров в высотных зданиях, ликвидацию последствий транспортных аварий, спасение людей из завалов и работу в задымленных помещениях. На одной из площадок установлены огневые симуляторы, позволяющие создавать условия с температурой до 800 градусов.

Комплекс рассчитан на подготовку 3,5 тыс. специалистов в год. Отмечается, что здесь же можно проводить соревнования международного уровня. Уже поступили заявки от специалистов из Малайзии, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Рядом с полигоном открыли пожарно-спасательную часть.

Анна Кайдалова