В Кирове открыли Аллею Славы в память об участниках СВО
В Кирове открыли мемориальный комплекс «Аллея Славы», посвященный участникам специальной военной операции. Он расположен у областного Дома народного творчества на пересечении улицы Профсоюзной и Октябрьского проспекта, сообщил пресс-центр Правительства Кировской области.
В Кирове открыли Аллею Славы в память об участниках СВО
Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области
В состав комплекса вошли «Стена памяти», бронзовая скульптура воина — участника СВО и Вечный огонь. Территорию благоустроили, рядом обустроили новые тротуары, остановку и парковку.
По словам губернатора Александра Соколова, при создании мемориала учитывались предложения ветеранов СВО, семей военнослужащих и общественных организаций. На этом месте в октябре 2022 года провожали на СВО Кировский полк.