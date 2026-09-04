В Кирове открыли мемориальный комплекс «Аллея Славы», посвященный участникам специальной военной операции. Он расположен у областного Дома народного творчества на пересечении улицы Профсоюзной и Октябрьского проспекта, сообщил пресс-центр Правительства Кировской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кирове открыли Аллею Славы в память об участниках СВО

Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области В Кирове открыли Аллею Славы в память об участниках СВО

Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области

В состав комплекса вошли «Стена памяти», бронзовая скульптура воина — участника СВО и Вечный огонь. Территорию благоустроили, рядом обустроили новые тротуары, остановку и парковку.

По словам губернатора Александра Соколова, при создании мемориала учитывались предложения ветеранов СВО, семей военнослужащих и общественных организаций. На этом месте в октябре 2022 года провожали на СВО Кировский полк.

Анна Кайдалова