В Черноземье 7 сентября ожидается теплая и пасмурная погода, до +18°C

В понедельник, 7 сентября, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода, в некоторых регионах возможен дождь. Температура будет варьироваться от +9°C до +18°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +13°C, днем поднимется до +18°C, вечером опустится до +16°C, а ночью будет +11°C. Ветер до 6 м/с.

В Воронеже утром будет +13°C, днем воздух прогреется до +16°C, вечером ожидается +15°C, а ночью температура сохранится на уровне +10°C. Ветер до 5 м/с.

В Курске утром ожидается +11°C, днем будет до +17°C, вечером — +14°C, а ночью температура вновь опустится до +11°C. Ветер до 7 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +12°C, днем поднимется до +16°C, вечером будет +13°C, а ночью столбик термометра покажет +9°C. Ветер до 5 м/с.

В Орле утром ожидается +11°C, днем — +16°C, вечером столбик термометра покажет до +12°C, а ночью — +10°C. Ветер до 6 м/с.

В Тамбове утром будет +12°C, днем — +15°C, вечером — +13°C, а ночью столбик термометра опустится до +9°C. Ветер до 4 м/с.

Алина Морозова