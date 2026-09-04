Чистая роботизация: на ЧЗЭО показали робота, который помогает экономить на клининге

Южноуральских промышленников познакомили с возможностями российских роботов-уборщиков. Как «умный» клининг выглядит на практике, показали на Челябинском заводе электрооборудования (ЧЗЭО). Мероприятие состоялось вчера, 3 сентября, в рамках выездного заседания Совета Южно-Уральской торгово-промышленной палаты. Экскурсия стала вступительной частью обширной деловой программы, посвященной роботизации и локализации высокотехнологичных производств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Бурдаков Фото: Виталий Бурдаков

Гости – среди которых были руководители челябинских компаний и банков – смогли оценить работу роботов-уборщиков лично. На ЧЗЭО автономные уборочные машины платформы Robo наводят чистоту в цехе, но скоро они будут не только курсировать вдоль станков, но и сходить со сборочных линий самого завода. В планах – до конца 2026 года выпустить пять таких машин.

«Все управляющее ПО наших сервисных роботов – российское, зарегистрировано в Минцифры. Данные, которые они собирают, хранятся на серверах в России, поэтому машины уже допущены на ответственные объекты – аэропорты, школы, другие муниципальные и госучреждения. Сейчас мы поставили перед собой задачу локализовать саму тушку «железа», или другими словами, «тушки» робота. Это позволит нам получить статус российской продукции, а вместе с ним – приоритет при участии в закупках по муниципальным контрактам», – подчеркивает директор ООО «ЧЗЭО» и совладелец Robo Алексей Камынин.

По его словам, ЧЗЭО уже 16 лет специализируется на создании сложных энергетических объектов «под ключ», этот технологический опыт делает завод идеальной площадкой для локализации робототехнических решений.

Однако главная особенность проекта, как утверждают в компании, не в самих роботах, а в бизнес-модели: клиент покупает не робота, а чистые квадратные метры. Robo стала первой и пока единственной российской компанией, предложившей рынку такой подход. По оценке компании, это позволяет сокращать расходы на клининг до 34%.

Вторая часть заседания Совета ЮУТПП включала в себя доклады и обсуждение практических вопросов роботизации: подтверждение российского происхождения продукции по Постановлению №719, меры господдержки, успешные практики и реальный кадровый эффект от внедрения роботизированных комплексов.

«Федеральные меры господдержки сегодня – это жесткая система фильтрации, ориентированная исключительно на локализованное производство. Государство вкладывает деньги только в тех, кто реально создает продукт на территории России. Мы дополняем эти меры на региональном уровне, обеспечивая синергетический эффект, и выстраиваем поддержку так, чтобы она охватывала все этапы жизненного цикла производства - от разработки НИОКРа до реализации продукции и выхода на экспорт», – подчеркивает министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Михаил Кнауб.

По словам министра, именно такой подход позволяет сохранять инвестиционную активность и создавать новые виды продукции. В 2026 году парк роботов в регионе увеличился на 816 единиц – это больше, чем в среднем по России. При этом представители бизнеса и власти подчеркивают: роботы не заменяют людей, а меняют их функции, повышая ценность человеческого капитала.

ООО «ЧЗЭО»