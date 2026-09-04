Расходы жителей Челябинской области выросли на 16%

В первом полугодии 2026 года доходы населения Челябинской области увеличились на 7,4% по сравнению с январем — июнем 2025-го, расходы — на 15,9%. Отток сбережений составил 90 млрд руб., следует из доклада Челябинскстата.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата местных жителей в первом полугодии этого года достигла 86,9 тыс. руб. За год показатель увеличился на 7,7%. При этом реальное жалованье выросло лишь на 2,8%. Фонд начисленной заработной платы составил 524,4 млрд руб. и увеличился за год на 7,6%.

Виталина Ярховска