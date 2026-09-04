В Челябинске открылся мультимедийный Музей зерна

Агропромышленное объединение «Союзпищепром» запустило в Челябинске Музей зерна — междисциплинарный проект, объединяющий промышленную историю региона, мультимедийные технологии и гастрономию. Открытие площадки на территории предприятия состоялось 4 сентября. Запуск музея планировался еще в 2023 году к 125-летию компании, однако сроки реализации были сдвинуты.

Экспозиция музея разделена на три хронологических этапа: прошлое, настоящее и будущее. Исторический блок посвящен становлению Челябинска как крупного логистического и торгового узла Транссибирской магистрали («нулевой километр»), который в конце XIX века называли «хлебным городом». В залах представлены антикварная мебель купеческих домов и макеты мельниц XIX столетия. Современный и футуристический отделы выполнены в мультимедийном формате: с помощью интерактивных панелей и викторин посетителям рассказывают о микробиоте, роли клетчатки и «природоподобных» технологиях. Гидами в «зале будущего» выступают цифровые персонажи — биоинженеры из 2050 года.

Особенностью площадки стал синтез музейного пространства и гастрономии. При музее работает ресторан, специализирующийся на аутентичной уральской кухне. В меню включены блюда из линеек функционального питания предприятия, в частности авторский сет «Зерно», состоящий из каши с брусникой по восстановленному древнему монастырскому рецепу на растительном молоке и травяных чаев.

Здание музея, расположенное на промплощадке объединения, в течение нескольких лет привлекало внимание горожан необычным архитектурным решением фасада. В сентябре объект будет работать в тестовом режиме только по будням с 8:00 до 16:00. Посещение по выходным и в полном графике станет доступно с октября.

Евгений Рыженьков