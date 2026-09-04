Пенсионерка из Самары получит 350 тыс. рублей за наезд на нее электросамоката

Октябрьский районный суд Самары удовлетворил иск прокуратуры в интересах 60летней местной жительницы: с родителей подростка, сбившего женщину на электросамокате, взыщут 350 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Инцидент произошел в июне 2025 года на тротуаре вдоль Московского шоссе. Пенсионерка получила вред здоровью средней тяжести. Прокуратура добилась полного удовлетворения требований в суде. Надзорное ведомство проконтролирует исполнение решения после того, как оно вступит в законную силу.

Георгий Портнов