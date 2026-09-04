Промпроизводство в Челябинской области упало на 4%

За январь — июль 2026 года промышленное производство в Челябинской области составило 96,1% к показателю первых семи месяцев 2025-го. Такие данные приведены в докладе Челябинскстата.

Среди основных видов экономической деятельности выросла только добыча полезных ископаемых. К январю — июлю 2025 года она увеличилась на 3%. Сильнее всего сократилась сфера водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов — на 11,3%. Обеспечение электроэнергией, газом, паром и кондиционирование воздуха упало на 4,6%, производство товаров и услуг — на 4,1%.

Виталина Ярховска