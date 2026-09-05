В Черноземье 6 сентября ожидается теплая и пасмурная погода, до +21°C

В воскресенье, 6 сентября, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода, в некоторых регионах возможен дождь. Температура будет варьироваться от +11°C до +21°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +16°C, днем поднимется до +19°C, вечером опустится до +15°C, а ночью будет +12°C. Ветер до 6 м/с.

В Воронеже утром будет +17°C, днем воздух прогреется до +21°C, вечером вновь ожидается +17°C, а ночью температура сохранится на уровне +12°C. Ветер до 5 м/с.

В Курске утром ожидается +15°C, днем будет до +17°C, вечером — +14°C, а ночью температура опустится до +11°C. Ветер до 6 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +16°C, днем поднимется до +20°C, вечером будет +15°C, а ночью столбик термометра покажет +11°C. Ветер до 5 м/с.

В Орле утром ожидается +13°C, днем — +18°C, вечером столбик термометра покажет до +14°C, а ночью — +11°C. Ветер до 5 м/с.

В Тамбове утром будет +17°C, днем — +21°C, вечером — +16°C, а ночью столбик термометра опустится до +11°C. Ветер до 4 м/с.

Алина Морозова