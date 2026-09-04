Сектор МСБ покрывает 50% рекламных бюджетов в нижегородском интернет-сегменте

Доля малого и среднего бизнеса Нижегородской области в суммарных бюджетах рекламодателей региона в интернет-сегменте достигла 48,8%. По этому показателю регион вошел в тройку лидеров в Приволжском федеральном округе после Самарской области (51,4%) и Татарстана (51,2%), сообщил на XXVI Рекламном форуме в Нижнем Новгороде вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Сергей Веселов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Емельянов / Коммерсантъ Фото: Егор Емельянов / Коммерсантъ

Общий объем бюджетов в интернет-рекламе нижегородских компаний по итогам первого полугодия 2026 года составил 4,1 млрд руб. В этом сегменте размещались 19,4 тыс. рекламодателей. Средний размер бюджета составил 210,5 тыс. руб.

Объем рекламного рынка на носителях в Нижегородской области в целом за январь — июнь 2026 года АКАР оценивает в 2,5 млрд руб. Динамики эксперт не привел, отметив, что «Нижегородская область — в числе тех регионов, где рекламные бюджеты находятся на удовлетворительном уровне». В предыдущие годы показатели снижались: в 2025 году, по данным АКАР, объем рынка составил 5,15 млрд руб. (снижение на 7,5%), в 2024 году — 5,57 млрд руб. (снижение на 15,6%).

Егор Емельянов