В Самаре отреставрировали футбольный арт-объект «Полет Ван Перси»

В Самаре на ул. Осипенко завершили реставрацию футбольного арт-объекта «Полет Ван Перси»: инсталляция 32 м в длину и 6 м в высоту. Об этом сообщает правительство Самарской области.

В ведомстве уточняют, что в 2018 году в преддверии чемпионата мира по футболу в России столичный художник, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Миша Most создал современный арт-объект, «посвященный уникальному по своей красоте голу, забитому голландским футболистом на чемпионате мира 2014 года».

Арт-объект создан в фирменном стиле художника. На нем изображены футболист в прыжке, земной шар, планеты, молекулы, а также цепочки ДНК. В процессе работы каждую объемную деталь готовили в мастерской, а затем их закрепили на металлическах опорах.

На восстановление инсталляции потребовалось четверо суток. Мастера восстанавливали произведение искусства по кусочкам.

Помимо работы «Ван Перси», в Самаре в преддверии чемпионата мира по футболу появилось еще десять футбольных муралов: Гарринча, Диего Марадона, Лоран Блан и Фабьен Бартез, Зинедин Зидан, Ариас Негрете, Лев Яшин, Пеле, Роберто Баджо, мурал «Во дворе» и стрит-арт «Стена чемпионов» самарского художника Андрея Сяйлева.

Руфия Кутляева