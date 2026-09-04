В Татарстане в первом полугодии ввели 1,4 млн кв. м жилья в сегменте индивидуального жилищного строительства. Это на 18,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане ввод жилья в ИЖС снизился на 18,8%

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Татарстане ввод жилья в ИЖС снизился на 18,8%

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

При этом с 2020 по 2025 год объем ввода жилья в ИЖС в республике вырос на 65%.

Около 45% загородных домов покупают за наличные, преимущественно на вторичном рынке. Еще 40% сделок приходится на льготные ипотечные программы — IT- и семейную. В основном по ним приобретают новые дома у застройщиков. Оставшиеся 15% покупателей используют комбинированную схему: часть стоимости оплачивают наличными, а на другую оформляют ипотеку по рыночной ставке.

Анна Кайдалова