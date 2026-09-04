В Кургане мигранта обвиняют в участии в деятельности экстремистской организации

СУ СКР по Курганской области предъявило обвинение иностранному гражданину в участии в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Его заключили под стражу, сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, с сентября 2025 года мигрант, отбывая наказание в колонии, стал придерживаться идеологии экстремистской и запрещенной на территории РФ организации. Он пропагандировал правила и устои этого движения, принятые в криминальной среде. В конце августа следователи вместе с сотрудниками УФСБ России по региону задержали 30-летнего иностранца, освободившегося из колонии. Расследование уголовного дела в отношении организатора и еще одного участника экстремистской организации продолжается.

Виталина Ярховска